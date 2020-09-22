Водителю, сбившему невесту Холодницкого на переходе, светит "административка"

Полиция составила административные материалы в отношении водителя автобуса, задевшего зеркалом невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого Юлию Бойко во Львове.

Об этом Українським Новинам сообщила полиция Львовской области.

"Материалы будут направлены в патрульную полицию. Предварительно - административка (админответственность)", - сказали в ведомстве.

Уголовное производство по факту ДТП не открывалось.

Как сообщали Українськi Новини, маршрутное такси сбило на пешеходном переходе во Львове невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. По предварительным данным, она получила легкие телесные повреждения. Девушка госпитализирована. Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует, на связь не выходит.

Ранее Українськi Новини писали о возможных причинах увольнения Холодницкого.

Кроме того, Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова.

Ранее Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

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