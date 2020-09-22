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22 вересня 2020, вівторок, 11:03 10
Силові структури 2020-09-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
Водію, який збив наречену Холодницького на переході, світить "адміністративка"

Водію, який збив наречену Холодницького на переході, світить "адміністративка"

Надежда Комендантова
ДТП, Львів, Назар Холодницький
Назар Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Поліція склала адміністративні матеріали щодо водія автобуса, який зачепив дзеркалом наречену екскерівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницька Юлію Бойко у Львові.

Про це Українським Новинам повідомила поліція Львівської області.

"Матеріали будуть направлені в патрульну поліцію. Попередньо — адміністратівка (адмінвідповідальність)", — сказали у відомстві.

Кримінальне провадження за фактом ДТП не відкривалося.

Як повідомляли Українськi Новини, маршрутне таксі збило на пішохідному переході у Львові наречену колишнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За попередніми даними, вона отримала легкі тілесні ушкодження. Дівчину госпіталізовано. Холодницький цю ситуацію поки що ніяк не коментує, на зв'язок не виходить.

Крім того, Холодницький прокоментував інформацію про свою участь у виборах мера Львова. 

Раніше Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо Холодницького.

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