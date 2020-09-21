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21 сентября 2020, понедельник, 09:30 333
Общество 2020-09-21T10:45:02+03:00
Українські Новини
Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд. Данные по областям

Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд. Данные по областям

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

20 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 675 до 178 353, количество умерших от заболевания - на 26 человек до 3 583 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания сократилось на 9,8%, новых летальных случаев - на 36,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 21 сентября в Украине зарегистрированы 178 353 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 583 летальных, 78 184 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 675 новых случаев заболевания, выздоровели 672 человека, умерло 26 человек.

Таким образом, 20 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 2 675 против 672.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 21 сентября составило 96 586 человек, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (19 758), Львовской (18 518) и Харьковской областях (15 133).

В Черновицкой области зафиксированы 13 165 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 12 538 случаев, в Одесской – 11 610, в Тернопольской - 11 439, в Ривненской - 11 242, в Закарпатской – 9 189, в Киевской - 7 880, в Волынской - 6 936, в Винницкой - 5 322, в Житомирской - 5 059, в Хмельницкой - 4 823, в Днепропетровской - 4 118 случаев.

3 341 случай выявлен в Черниговской области, 3 117 случаев - в Сумской, 3 096 случаев - в Черкасской, 2 934 случая - в Запорожской, 2 551 случай - в Николаевской, 2 480 случаев - в Донецкой, 1 534 случая - в Полтавской, 993 случая - в Кировоградской, 818 случаев - в Херсонской и 759 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности

Тем временем пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно.

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