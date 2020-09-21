За выходные коронавирус выявили у 148 правоохранителей МВД

Пока заболеваемость коронавирусом падает второй день подряд, среди правоохранителей зарегистрировано 148 новых случаев коронавируса за выходные, 19-20 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"За выходные дни коронавирус подтвердили у 148 правоохранителей МВД. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тернопольской, Волынской, Хмельницкой областях и г. Киеве", - сказано в нем.

Всего с начала пандемии 4 725 сотрудников МВД заболели COVID-19, выздоровели - 4 247 человек, а умерли - 13.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 675 до 178 353, количество умерших от заболевания - на 26 человек до 3 583 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания сократилось на 9,8%, новых летальных случаев - на 36,6%.

Тем временем Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости