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22 сентября 2020, вторник, 09:40 81
Кабмин 2020-09-22T10:00:02+03:00
Українські Новини
Степанов заявил, что не поддержал госбюджет на 2021 год

Степанов заявил, что не поддержал госбюджет на 2021 год

Анна Рудык
Минздрав, Максим Степанов, Недофинансирование медицины, Госбюджет-2021
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что воздержался при голосовании за госбюджет на 2021 год. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова на ICTV", передают Українськi Новини.

"Я был тем министром, который не поддержал бюджет, воздержался при голосовании, мы подали в своем бюджетном запросе другие цифры, мы подали общую цифру 296 млрд гривен, из которых программа медгарантий составляет 225 млрд гривен. Мы рассчитали реальную медицину, чтобы мы наконец-то вылезли из того болота, в котором находится медицина в течение 29 лет, когда она всегда финансируется по остаточному принципу", - сказал министр.

При этом, по словам Степанова, в проекте государственного бюджета на 2021 год предлагается финансирование Министерства здравоохранения лишь в сумме порядка 150 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства здравоохранения и его программ на 35,7% до 155,143 млрд гривен в проекте государственного бюджета на 2021 год.

Также Кабмин хочет увеличить финансирование Минкульта на 43% в 2021

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