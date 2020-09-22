Степанов заявив, що не підтримав держбюджет на 2021 рік

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що при голосуванні за держбюджет на 2021 рік утримався . Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передають Українські Новини.

"Я був тим міністром, який не підтримав бюджет, утримався при голосуванні, ми подали в своєму бюджетному запиті інші цифри, ми подали загальну цифру 296 млрд гривень, з яких програма Медгарант становить 225 млрд гривень. Ми розрахували реальну медицину, щоб ми нарешті то вилізли з того болота, в якому знаходиться медицина протягом 29 років, коли вона завжди фінансується за залишковим принципом", — сказав міністр.

При цьому, з слів Степанова, в проєкті державного бюджету на 2021 рік пропонується фінансування Міністерства охорони здоров'я лише в сумі близько 150 млрд гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Міністерства охорони здоров'я і його програм на 35,7% до 155,143 млрд гривень в проєкті державного бюджету на 2021 рік.

Також Кабмін хоче збільшити фінансування Мінкульту на 43% у 2021

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