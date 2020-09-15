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15 сентября 2020, вторник, 20:03 21
Кабмин 2020-09-15T20:03:10+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет увеличить финансирование Минкульта на 43% в 2021

Кабмин хочет увеличить финансирование Минкульта на 43% в 2021

Анна Рудык
Кабмин, Минкультуры, Госбюджет-2021, Проект госбюджета-2021
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

В то время, как Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет на 2021 год с доходами 1,07 трлн гривен, Кабмин также предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства культуры и информационной политики на 43%, или на 3,51 млрд гривен с 8,16 млрд до 11,67 млрд гривен в проекте государственного бюджета на 2021 год по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорится в законопроекте №4000, опубликованном на сайте Рады, передают Українськi Новини.

На руководство и управление в сфере культуры и информационной политики предлагается выделить 33,4 млн гривен, на финансовую поддержку национальных театров - 1,6 млрд гривен, на финансовую поддержку национальных художественных коллективов, концертных организаций и их дирекции, национальных и государственных цирковых организаций - 900 млн гривен, на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, в том числе на осуществления фондом мероприятий по поддержке проектов - 697,4 млн гривен, на подготовку кадров для сферы культуры и искусства заведениями профессионального предвысшего и высшего образования - 1,27 млрд гривен, на общегосударственные мероприятия в сферах культуры и искусств, охраны культурного наследия, вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей, государственной языковой политики, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств - 82,38 млн гривен, на производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления - 50 млн гривен, на обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров - 1 млрд гривен, на строительство объектов общегосударственного значения в сфере культуры - 200 млн гривен, на Фонд развития учреждений общегосударственного значения - 1 млрд гривен, на предоставление финансовой поддержки госпредприятию "Крымский дом" - 4,4 млн гривен, на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризация украинской литературы в мире - 151,6 млн гривен.

Также Государственному комитету телевидения и радиовещания предлагается выделить 2,35 млрд гривен (из них 2,27 млрд гривен - Национальной общественной телерадиокомпании), Госслужбе по этнополитике и свободе совести - 16,27 млн гривен, Госагентству развития туризма - 209,57 млн гривен, Госагентству по вопросам искусств и художественного образования - 19 млн гривен, Госагентству по вопросам кино - 638,4 млн гривен.

Также 13 млн гривен предлагается выделить Госинспекции культурного наследия, 592,8 млн гривен - Госслужбе охраны культурного наследия и 74 млн гривен - Украинскому институту национальной памяти.

Как сообщали Українськi Новини, на обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза.

Также в новом госбюджете-2021 хотят сократить госдолг до 64,6% ВВП.

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