ПФУ направил еще 2,1 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий

В понедельник, 21 сентября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября, в то время, как украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook. "На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 33,4 миллиарда гривен", — говорится в нем. Кроме того, в сообщении отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. На финансирование пенсий за сентябь направили еще 2,1 млрд гривен. Инфографика: Facebook\/Пенсійний фонд України Как сообщали Українські Новини, украинцам начали выплачивать повышенные пенсии. У кого и на сколько выросли выплаты. Ранее сообщалось о том, почему выплаты в сентябре подняли не всем пенсионерам и кого коснется повышение. Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.