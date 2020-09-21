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21 сентября 2020, понедельник, 22:30 87 Инфографика
Экономика 2020-09-21T22:32:12+03:00
Українські Новини
ПФУ направил еще 2,1 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий

ПФУ направил еще 2,1 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий

Елена Новикова
Пенсионер, Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Финансирование пенсий за сентябрь
Финансирование пенсий за сентябрь

В понедельник, 21 сентября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября, в то время, как украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 33,4 миллиарда гривен", — говорится в нем.

Кроме того, в сообщении отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование августовских пенсий направили еще 1,6 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд УкраиныНа финансирование пенсий за сентябь направили еще 2,1 млрд гривен. Инфографика: Facebook/Пенсійний фонд України

Как сообщали Українські Новини, украинцам начали выплачивать повышенные пенсии. У кого и на сколько выросли выплаты.

Ранее сообщалось о том, почему выплаты в сентябре подняли не всем пенсионерам и кого коснется повышение.

Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно

Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен

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