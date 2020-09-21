ПФУ направил еще 2,1 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий

В понедельник, 21 сентября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий сентября, в то время, как украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 33,4 миллиарда гривен", — говорится в нем.

Кроме того, в сообщении отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование пенсий за сентябь направили еще 2,1 млрд гривен. Инфографика: Facebook/Пенсійний фонд України

Как сообщали Українські Новини, украинцам начали выплачивать повышенные пенсии. У кого и на сколько выросли выплаты.

Ранее сообщалось о том, почему выплаты в сентябре подняли не всем пенсионерам и кого коснется повышение.

Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

Также в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

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