ПФУ направив ще 2,1 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій

У той час, як українських пенсіонерів чекає відразу кілька підвищень, у понеділок, 21 вересня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook. "На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 33,4 мільярда гривень", - йдеться в ньому. Крім того, в повідомленні наголошується, що виплату пенсій буде проведено в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. На фінансування пенсій за вересень направили ще 2,1 млрд гривень. Інфографіка: Facebook \/ Пенсійний фонд України Як повідомляли Українські Новини, після підвищення в Україні мінімальної зарплати з 1 сентрября зросли мінімальні пенсії за віком. Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень з 1 889 до 2 000 гривень, оскільки вираховується як 40% від мінімальної зарплати. Крім того, на українців чекає підвищення пенсій після підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, однак виплати збільшилися далеко не у всіх.