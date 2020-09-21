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  • ПФУ направив ще 2,1 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій
21 вересня 2020, понеділок, 22:30 5
Економіка 2020-09-21T23:00:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направив ще 2,1 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій

ПФУ направив ще 2,1 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій

Елена Новикова
ПФУ, Пенсії, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Фінансування пенсій за вересень
Фінансування пенсій за вересень

У той час, як українських пенсіонерів чекає відразу кілька підвищень, у понеділок, 21 вересня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 33,4 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

Крім того, в повідомленні наголошується, що виплату пенсій буде проведено в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування серпневих пенсій направили ще 1,6 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниНа фінансування пенсій за вересень направили ще 2,1 млрд гривень. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, після підвищення в Україні мінімальної зарплати з 1 сентрября зросли мінімальні пенсії за віком. Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень з 1 889 до 2 000 гривень, оскільки вираховується як 40% від мінімальної зарплати. 

Крім того, на українців чекає підвищення пенсій після підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, однак виплати збільшилися далеко не у всіх.

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