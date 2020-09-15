Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят

В то время, как трети украинцев снова повысят пенсии уже до конца года, пенсии в Украине в 2021 году повысят нескольким категориям пенсионеров. Произойдет это в рамках индексации, увеличения минимальной зарплаты и пенсии, а также ряду других перерасчетов, пишет РБК-Украина.

Индексация 2021

В марте 2021 года в Украине проведут автоматическую индексацию пенсий, и перерасчет составит около 15%.

Повышение коснется расчетного размера пенсий - это могут быть надбавки за сверхстаж, к уровню прожиточного минимума или из-за наличия полного стажа.

К примеру, если расчетный размер пенсии 2400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2760 грн. А если расчетный размер 1500 грн - после повышения - не изменится, оставшись на уровне прожиточного минимума (1769 грн с декабря 2020 года).

Рост минимальной зарплаты коснется и пенсионеров

Согласно закону, неработающие пенсионеры старше 65 лет с полным страховым стажем не могут получать меньше 40% минимальной зарплаты.

И в 2021 году этой категории украинцев обещают повысить пенсии благодаря росту "минималки". С 1 января 2021 она вырастет до 6000 гривен, с 1 июля - до 6500. Соответственно названной выше категории пенсионеров выплаты повысят до 2400 и 2600 гривен.

Надбавка за возраст

Кроме того, в 2021 году обещают прибавку в 500 грн пенсионерам, которым 75 лет и выше. Подобные ежемесячные доплаты в этом году уже начали получать украинцы старше 80 лет.

"Мы разработали новые социальные инициативы... Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала в одном из интервью министр социальной политики Марина Лазебная.

Рост минимальной пенсии

Также на прибавку могут рассчитывать те пенсионеры, чьи выплаты зависят от размера минимальной пенсии. Ее, повысят уже в декабре 2020-го на 57 грн до 1769 грн.

В Минсоцполитики говорят, что декабрьское повышение коснется 30% (более 3 млн) пенсионеров.

Сюда входят инвалиды войны, инвалиды ЧАЭС, участники боевых действий, шахтеры и другие.

Пенсии в Украине.

Напомним, украинцам грозит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа для выхода на пенсию.

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