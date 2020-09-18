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18 сентября 2020, пятница, 18:33 10
Экономика 2020-09-18T18:45:02+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снова снизился на 5 копеек

Курс гривны на межбанке снова снизился на 5 копеек

Кира Молчанова
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, курс гривны на межбанке
Курс гривны
Курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,13-28,16 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,16-28,18 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,17-28,19 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,70% с 23,74 UAH/USD до 28,18 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

По мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, девальвация гривны окажет положительное влияние на государственный бюджет.

Пока же с 11 по 18 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 26,36 коп. до 28,2262 UAH/USD, курс покупки повысился на 26,69 коп. до 28,0009 UAH/USD, повышаясь четвертую неделю подряд.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD после того, как нацвалюта несколько недель дешевела.

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