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21 сентября 2020, понедельник, 17:20 61
Экономика 2020-09-21T17:21:19+03:00
Українські Новини
Нацбанк снова понизил гривну. Каким будет официальный курс во вторник

Нацбанк снова понизил гривну. Каким будет официальный курс во вторник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как курс доллара для платежных карт после выходных снова дорожает, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 сентября, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2356
1 доллар США 28,2022
1 швейцарский франк 30,8507
10 иен 2,7088
10 российских рублей 3,6912
1 евро 33,1996


Как сообщали Українські Новини, аналитик прогнозирует, что курс гривны будет не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.

Кроме того, Марченко отрицает планы по эмиссии гривны в следующем году

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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