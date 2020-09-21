Нацбанк снова понизил гривну. Каким будет официальный курс во вторник

В то время, как курс доллара для платежных карт после выходных снова дорожает, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 сентября, на 3,04 коп. до 28,2022 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 сентября, на 5,91 коп. до 28,1718 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,2356 1 доллар США 28,2022 1 швейцарский франк 30,8507 10 иен 2,7088 10 российских рублей 3,6912 1 евро 33,1996



Как сообщали Українські Новини, аналитик прогнозирует, что курс гривны будет не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина, тоже остается сложной.



Кроме того, Марченко отрицает планы по эмиссии гривны в следующем году.



Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 28,18 UAH/USD.

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