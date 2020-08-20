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20 августа 2020, четверг, 14:27 353
Силовые структуры 2020-08-20T14:27:01+03:00
Українські Новини
СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен

СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен

Александр Савич
СБУ, Укрзализниця, тендеры, Укрзалізниця, Присвоение государственных средств
СБУ раскрыла схему воровства госсредств в
СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце". Фото: СБУ

Вслед за информацией о масштабных хищениях на Шосткинском заводе "Звезда", стало известно, что Служба безопасности Украины выявила миллионные присвоения государственных средств при закупке товарно-материальных ценностей для акционерного общества "Укрзализныця". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег. 

"Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности", – говорят в СБУ. 

Указано, что инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму около 12 млн гривен.

На данный момент для документирования противоправной деятельности СБУ совместно с Национальной полицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисах коммерческих структур. 

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українські новини, СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Также в СБУ отрицают, что причастны к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

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