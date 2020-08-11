Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок

Кабинет министров Украины 27 июля 2020 года утвердил финансовый план АТ "Українська залізниця" (далее - УЗ) на 2020 год. К финплану сразу же возникло множество замечаний. Об этом в авторской колонке на портале thepage.ua сообщает Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак

"Бросается в глаза рост административных затрат на 700 млн грн или почти в два раза в сравнении с 2019 годом. И это при падении всех показателей перевозок!

Непонятна уплата налога на прибыль в сумме (2,5 млрд грн), которая больше, чем сама прибыль до налогообложения.

Из обещаний - впервые в финансовом плане УЗ упоминается само понятие "повышение операционной эффективности", указывается обширный перечень тем/направлений повышения и названия целевых показателей для измерения результатов.

Однако финплан УЗ на 2020 год не содержит ни одной конкретной цифры и показателя по операционной эффективности. Само же "повышение" используется в основном для обоснования затрат на соответствующие консультационные услуги на сумму 72 млн грн.

В нынешней критической для УЗ ситуации привлечение профильных консультантов с доступом к лучшим мировым практикам может иметь смысл.

Но только при одном условии: если менеджмент УЗ действительно заинтересован в борьбе с коррупцией и повышении операционной эффективности, а не в имитации бурной деятельности и освоении средств на консультационные услуги.

Отношение же менеджмента можно определить по конкретным цифрам и показателям, которые закладываются в финплан. Возьмем две самые крупные после оплаты труда денежные статьи затрат - топливо и электроэнергию.

В финплане УЗ на 2020 год запланирована закупка 238 тыс. тонн дизельного топлива по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну (с НДС) - на 2% выше, чем в 2019 году.

Понятно, что утвержденный 27 июля 2020 года финплан УЗ на 2020 год начинал готовиться еще в 2019-м, когда такое предположение имело хоть какое-то право на жизнь. Но в июле 2020 года такая цена дизельного топлива выглядит издевательски.

И ведь перед утверждением бизнес-плана УЗ не забыла откорректировать показатели доходов в связи с реалиями 2020 года: падение грузовых перевозок на 5%, снижение доходов от пассажирских перевозок более чем на 50%.

За 7 месяцев 2020 года средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине составила менее 20 тыс. грн за тонну с НДС. Примерно на таком же уровне цена и сейчас.

Планирование закупок по рыночным ценам позволит уменьшить плановые расходы на дизельное топливо на сумму около 2 млрд грн (25%).

УЗ может утверждать, что фактически закупает топливо даже ниже среднерыночной цены (20 тыс. грн за тонну). В отдельные периоды это может быть правдой.

Но огромное превышение плановой цены над рыночной дает возможность в любой момент резко поднять цены на топливо на УЗ, в том числе для возможной "коррупционной составляющей". Иначе зачем планировать цену в 29 тыс. грн при рыночной 20 тыс.?

По норме потребления дизельного топлива УЗ, наверное, "впереди планеты всей", правда, это довольно грустное лидерство. В финплане УЗ на 2020 год эта норма запланирована на уровне 54 кг (на 10 тыс. тонно-километров брутто).

Для сравнения: в 2018 году фактический удельный расход дизельного топлива в России составил 28 кг, в Казахстане - 23 кг. Не удивительно, что в Украине постоянно говорят о банальном воровстве дизельного топлива на всех уровнях УЗ, а НАБУ регулярно возбуждает уголовные дела по этому направлению.

Планирование закупки топлива, исходя из нормы потребления хотя бы в 42 кг, и соответствующее уменьшение воровства позволят уменьшить плановые расходы еще на 1 млрд грн. Далее, в финплане УЗ на 2020 год запланирована закупка электроэнергии на сумму 8,4 млрд грн по средней цене 2,15 грн за КВт*час.

Это существенно выше рынка - за 7 месяцев 2020 года средняя стоимость электроэнергии для промышленности составила 1,6 - 1,7 грн за КВт*час. Если достаточно консервативно предположить, что цена электроэнергии для промышленности по итогам 2020 года не превысит 1,8 грн за КВт*час (сейчас она намного ниже), то плановые расходы УЗ на электроэнергию можно уменьшить на 1,4 млрд грн.

Ситуация с нормами потребления электроэнергии на УЗ схожа с нормами потребления дизельного топлива. Итак, по конкретным цифрам видно, что нынешний менеджмент УЗ в реальности не очень-то стремится к операционным улучшениям. Рассчитываем, что новое руководство УЗ (должны же его когда-то назначить) будет нацелено на борьбу с коррупцией и операционные улучшения не на словах, а на деле. Иначе никакие консультанты не помогут", - отмечает автор.