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27 августа 2020, четверг, 22:28 46
Силовые структуры 2020-08-27T22:28:00+03:00
Українські Новини
В "Укрзализнице" на тепловозах украли почти 60 млн гривен

В "Укрзализнице" на тепловозах украли почти 60 млн гривен

Кира Молчанова
СБУ, Коррупция, Укрзализниця, Хищение
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц акционерного общества "Укрзализныця" и бывших руководителей ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" на хищении почти 60 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали коррупционный механизм поставки и установки на тепловозы государственного предприятия некачественных применяемых запасных частей. К сделке они привлекли ряд коммерческих структур, которые поставляли продукцию под видом новой. Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки "Укрзализныце" более чем на 58 млн гривен", - сказано в нем.

По заключению профильных экспертов, эксплуатация этих запчастей могла привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, в частности, травмированию пассажиров и работников железной дороги.

По результатам процессуальных действий в течение августа сообщалось о подозрении 12 должностным лицам руководящего звена структурных подразделений АО "Укрзализныця" и 3 бывшим руководителям ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ выявила миллионные присвоения госсредств при закупке товарно-материальных ценностей для "Укрзализныци".

Ранее СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

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