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21 вересня 2020, понеділок, 17:39 9
Суспільство 2020-09-21T19:00:01+03:00
Українські Новини
Керівників "Укрзалізниці" викрили на корупційній схемі: "виручку" ховали в холодильнику

Керівників "Укрзалізниці" викрили на корупційній схемі: "виручку" ховали в холодильнику

Валерия Драгомирова
СБУ, Схема, Укрзалізниця, Корупція, Корупція в
Гроші в холодильнику. Фото: СБУ
Гроші в холодильнику. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) виявила організовану окремими керівниками акціонерного товариства "Укрзалізниця" корупційну схему при контейнерних перевезеннях і вилучила 1,2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи штучно створили для однієї з філій АТ "Укрзалізниця" явно невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. Надалі такі послуги почала чинити підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку", - сказано в ньому.

Співробітники СБУ в рамках розпочатого кримінального провадження задокументували висновок в тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 млн гривень.

Гроші були привласнені організаторами і учасниками протиправної схеми.

Під час обшуків в Києві і Одесі в службових приміщеннях "Укрзалізниці" і офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток підприємств з ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів.

Також вилучено понад 1,2 млн гривень, на які судом накладено арешт.

На даний момент триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу.

холодильник керівників Холодильник керівників "Укрзалізниці". Фото: СБУ

Корупція в УЗ. Фото: СБУКорупція в УЗ. Фото: СБУ

Як повідомляли Українськi Новини, СБУ викрила посадових осіб акціонерного товариства "Укрзалізниця" і колишніх керівників ЗАТ "Дніпропетровський теплотягоремонтний завод" на розкраданні майже 60 млн гривень.

Крім того, раніше було виявлено мільйонні привласнення державних коштів при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для акціонерного товариства "Укрзалізниця".

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