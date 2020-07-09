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  • Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день
09 июля 2020, четверг, 23:53 163 Документ
Политика 2020-07-09T23:54:27+03:00
Українські Новини
Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день

Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день

Надежда Комендантова
Зарплата, Депутат, Укрзализныця, Ольга Василевская, Зарплата чиновников
Укрзализныця. Фото: zn.ua
Укрзализныця. Фото: zn.ua

В то время, как Лещенко получает в "Укрзализныце" по 350 тыс грн. в месяц, заработная плата его коллег - иностранных членов набсовета компании составляет от 50 до 160 тысяч гривен в день.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передают Українські Новини.

В частности, депутат привела рассчет, исходя из общего заработка за время работы в компании советников

  • Шевки 13.833.333грн. : 267 дней = 51.810грн. в день
  • Кристиан 11.733.333грн. : 75 дней = 156.444грн. в день
  • Андреас Матье 11.733.333грн. : 107 дней = 109.657грн в день

Также Василевская опубликовала таблицы, как и когда они посещали Украину и "выполняли свои наисложнейшие задачи по спасению стратегического украинского предприятия от прибыли".

 

Как сообщали Українські Новини, член набсовета "Укрзализныци" и "Магистральных газопроводов Украины" Адомас Аудицкас задекларировал 7,4 млн гривен гонораров и 0,6 млн гривен на счетах в банке в 2019.

 В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль в 14,7 раз, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

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