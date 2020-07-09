Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день

В то время, как Лещенко получает в "Укрзализныце" по 350 тыс грн. в месяц, заработная плата его коллег - иностранных членов набсовета компании составляет от 50 до 160 тысяч гривен в день.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передают Українські Новини.

В частности, депутат привела рассчет, исходя из общего заработка за время работы в компании советников:

Шевки 13.833.333грн. : 267 дней = 51.810грн. в день

Кристиан 11.733.333грн. : 75 дней = 156.444грн. в день

Андреас Матье 11.733.333грн. : 107 дней = 109.657грн в день

Также Василевская опубликовала таблицы, как и когда они посещали Украину и "выполняли свои наисложнейшие задачи по спасению стратегического украинского предприятия от прибыли".

Как сообщали Українські Новини, член набсовета "Укрзализныци" и "Магистральных газопроводов Украины" Адомас Аудицкас задекларировал 7,4 млн гривен гонораров и 0,6 млн гривен на счетах в банке в 2019.

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль в 14,7 раз, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.