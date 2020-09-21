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21 сентября 2020, понедельник, 15:49 288
Силовые структуры 2020-09-21T15:51:16+03:00
Українські Новини
В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020"

В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020"

Кира Молчанова
Учения, ВМС, Военные учения, Корабли, ВМС Украины, военные корабли, Украинские корабли, Объединенные усилия - 2020

Корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приступили к практическому выполнению задач в море в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020", в то время как возле границы проходят российские маневры "Кавказ-2020".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В месте постоянного базирования экипажи кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу. Выдвигаясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла судоходным каналом Днепро-Бугского лимана, после чего выполнила элементы общего маневрирования в море", - сказано в нем.

Отмечается, что тренировка продолжились и во время якорной стоянки на незащищенном рейде.

Уже в темное время суток военные моряки с помощью корабельного оборудования осуществили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовку кораблей группы друг к другу.

В общем морская компонента "Объединенных усилий-2020" предусматривает выполнение комплекса практических задач в акватории Черного моря.

В частности, команды кораблей отечественного флота отработают переход морем в костюмах и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минноопасных водных участков, меры противоподводно-диверсионной борьбы, высадку морского десанта на необорудованный участок побережья и другие.

Отмечается, что все мероприятия в море проводятся в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений и под четким руководством органов управления стратегического и оперативного уровней.

Учения начались 19 сентября.

Два украинских корабля. В Черном море начались учения
Два украинских корабля. В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020". Фото: mil.gov.ua
Два украинских корабля. В Черном море начались учения
Два украинских корабля. В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020". Фото: mil.gov.ua
В Черном море начались учения
В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020". Фото: mil.gov.ua
Корабль спускают на воду. В Черном море начались учения
Корабль спускают на воду. В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020". Фото: mil.gov.ua
Украинский корабль. В Черном море начались учения
Украинский корабль. В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020". Фото: mil.gov.ua
Учения проходят в том числе ночью. В Черном море начались учения
Учения проходят в том числе ночью. В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020". Фото: mil.gov.ua
Украинские корабли. В Черном море начались учения
Украинские корабли. В Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020". Фото: mil.gov.ua
Два украинских корабля. В Черном море начались учения

Как сообщали Українськi Новини, на международные военные учения Rapid Trident-2020 во Львовской области прибыли летчики ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций.

Летом в Черном море проходили учения "Sea Breeze 2020" с участием 27 кораблей.

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