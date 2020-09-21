У границ Украины начались российские военные учения "Кавказ-2020"

Сегодня, 21 сентября, Россия начала стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые пройдут рядом с оккупированными территориями Донбасса. В ответ на это Украина проводит свои учения.

О старте учений сообщили на сайте Министерства обороны России.

Российское военное ведомство рассказало, что учения пройдут под руководством начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова на территории Южного военного округа. Эта территория граничит с оккупированными частями Луганской и Донецкой областей. Между ними – часть неподконтрольной Украине государственной границы. Кроме того, учения пройдут в аннексированном Крыму, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

В учениях принимают участие около 80 тыс. Человек, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Кроме российских военных, на учениях будут военные из Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана - всего около тысячи человек. В ведомстве добавляют, что представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки примут участие в качестве наблюдателей.

Как сообщали Українські Новини, Министерство обороны Украины планирует с 22 по 25 сентября провести в ответ военные учения "Объединение усилий – 2020".

На международные военные учения Rapid Trident-2020 во Львовской области прибыли летчики ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций.

Летом в Черном море проходили учения "Sea Breeze 2020" с участием 27 кораблей.

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