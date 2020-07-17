В Черном море проходят учения "Sea Breeze 2020" с участием 27 кораблей

В этом году Болгария принимает международные военные учения "Sea Breeze 2020" с участием 10. Украина в них участие не принимает, хотя осенью у нас могут пройти командно-штабные учения "Объедение усилий-2020". Об этом сообщает NavalNews. Участники учений – 10 стран-членов НАТО – Болгарии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США. В целом это 27 кораблей, 9 самолетов и 2413 военных. Среди кораблей, задействованных в учениях - USS Porter, эсминец ВМС США, который зашел в Черное море на прошлой неделе. В ходе учений военные пытаются отработать боевую готовность и отработку тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море. Учения продлятся до 19 июля. [gallery-6136] Как сообщали Українськi Новини, Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки, угрозы прямого вторжения России нет. Тем временем на Донбассе в бою ранены четверо украинских военных.