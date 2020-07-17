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17 июля 2020, пятница, 21:36 351
Политика 2020-07-17T21:38:16+03:00
Українські Новини
В Черном море проходят учения "Sea Breeze 2020" с участием 27 кораблей

В Черном море проходят учения "Sea Breeze 2020" с участием 27 кораблей

Кира Молчанова
Учения, Болгария, Военные учения, Военно-морские учения, международные учения, Учения НАТО, Военно-морские учения Sea Breeze, Sea Breeze

В этом году Болгария принимает международные военные учения "Sea Breeze 2020" с участием 10. Украина в них участие не принимает, хотя осенью у нас могут пройти командно-штабные учения "Объедение усилий-2020".

Об этом сообщает NavalNews.

Участники учений – 10 стран-членов НАТО – Болгарии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.

В целом это 27 кораблей, 9 самолетов и 2413 военных. Среди кораблей, задействованных в учениях - USS Porter, эсминец ВМС США, который зашел в Черное море на прошлой неделе.

В ходе учений военные пытаются отработать боевую готовность и отработку тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море.

Учения продлятся до 19 июля.

В учениях участвуют 10 стран. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews
В учениях участвуют 10 стран. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews
Корабли. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews
Корабли. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews
Боевая готовность. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews
Боевая готовность. Учения Sea Breeze 2020. Фото: NavalNews

Как сообщали Українськi Новини, Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки, угрозы прямого вторжения России нет.

Тем временем на Донбассе в бою ранены четверо украинских военных

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