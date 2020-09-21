У Чорному морі почалися навчання "Об'єднані зусилля-2020"

Кораблі Військово-морських сил Збройних сил України приступили до практичного виконання завдань у морі в рамках стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2020", водночас як біля кордону проходять російські маневри "Кавказ-2020".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"У місці постійного базування екіпажі кораблів поповнили необхідні запаси і відпрацювали завдання з підготовки до бою і походу. Висуваючись в район виконання завдань, тактична група пройшла судноплавним каналом Дніпро-Бузького лиману, після чого виконала елементи загального маневрування в море", - сказано в ньому.

Зазначається, що тренування продовжились і під час якірної стоянки на незахищеному рейді.

Уже в темний час доби військові моряки за допомогою корабельного устаткування здійснили спуск на воду і підйом швидкісних моторних човнів, а також зближення і швартування кораблів групи один до одного.

Зазначається, що всі заходи в море проводяться в тісній взаємодії з учасниками інших компонентів навчань і під чітким керівництвом органів управління стратегічного і оперативного рівнів.

Навчання почалося 19 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, влітку в Чорному морі проходили навчання "Sea Breeze 2020" за участю 27 кораблів.

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