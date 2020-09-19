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19 сентября 2020, суббота, 21:29 376
Силовые структуры 2020-09-19T21:30:01+03:00
Українські Новини
В Украину впервые прилетели американские конвертопланы, которые входят в состав авиации НАТО

В Украину впервые прилетели американские конвертопланы, которые входят в состав авиации НАТО

Надежда Комендантова
Учения, Военные учения, авиация НАТО, Rapid Trident-2020
Конвертопланы Bell V-22 Osprey. Фото: facebook.com/usdos.ukraine
Конвертопланы Bell V-22 Osprey. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

На международные военные учения Rapid Trident-2020 во Львовской области прибыли летчики ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций.

Об этом сообщает посольтво США в Украине.

Военные ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций, основанных на авиабазе Королевских воздушных сил Милденхолл (Англия), готовятся к началу тренировок вместе с войсками 8-го полка спецназа Украины во время учений "Fiction Urchin", которые начались 17 сентября вблизи Винницы.

"Т352-е крыло сил специальных операций США развернуто в Украине, чтобы продемонстрировать преданность Черноморскому региону, поддержать способность спецназа Украины и увеличить усилия по набору персонала с помощью различных видов взаимодействия с подразделениями спецназа Украины", — говорится в сообщении.

В свою очередь, корреспондент Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook написал, что впервые в истории украинские и американские спецназовцы учатся воевать вместе, бок о бок, в рамках масштабных международных учений.

Авиация НАТО возле Львова. Фото: facebook.com/andriy.tsaplienkoАвиация НАТО возле Львова. Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

"Это воздушное чудовище," Osprey "CV-22 — гибрид вертолета и самолета, — прилетело к нам из Соединенных Штатов. Более 12 000 бойцов и 700 единиц вооружения — все это "Объединенные усилия-2020". Вот так выглядит поддержка союзников. Бряцаем оружием перед носом врага", — написал он.

Как сообщали Українські новини, Минобороны в августе приняло на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун".

Тем временем, в июле в Черном море прошли военные учения Sea Breeze-2020.

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Конвертопланы Bell V-22 Osprey. Фото: facebook.com/usdos.ukraine
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