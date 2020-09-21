Пункт пропуска "Новые Яриловичи", который хасиды завалили мусором, возобновил работу

Пункт пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью, возобновляет работу. Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

При этом пока пункт пропуска фактически еще не открылся. Пропуск граждан должны возобновить на протяжении дня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подтвердил, что в нынешнем году Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана в Умани.

Однако тысячи хасидов все равно приехали в Беларусь в надежде попасть в Умань через беларусско-украинскую границу. Их не пустили, несмотря на то, что паломники надели вышиванки и спели гимн Украины.

В конце-концов хасиды покинули пункт пропуска "Новые Яриловичи" и будут праздновать новый год в Беларуси.

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