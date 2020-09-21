В карантин количество обращений в полицию о домашнем насилии увеличилось вдвое

В первом полугодии 2020 года (январь-июнь) количество обращений в полицию о домашнем насилии увеличилось почти в два раза.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на встрече с общественными и международными организациями по вопросу реализации государственной политики в сфере противодействия и предотвращения домашнего насилия, передают Українськi Новини.

"В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два после самого вируса стал рост домашнего насилия. Например, только за первые полгода полиция получила почти в два раза больше обращений по поводу домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", - сказал он.

В ходе встречи Зеленский подписал указ о неотложных мерах по противодействию и предотвращению домашнего насилия и насилия по признаку пола, и защите прав пострадавших от такого насилия.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием.

Также заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что среди 95 тыс. официально зарегистрированных в министерстве пострадавших от домашнего насилия, которые имеют официальный статус, 10 тыс. мужчин и 763 ребенка.

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