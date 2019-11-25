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25 ноября 2019, понедельник, 15:31 64
Общество 2019-11-25T15:35:40+02:00
Українські Новини
Сколько мужчин, женщин и детей пострадали от домашнего насилия в Украине: пугающая статистика

Сколько мужчин, женщин и детей пострадали от домашнего насилия в Украине: пугающая статистика

Насилие, Домашнее насилие, Родительские права, Минсоцполитики, пострадавшие
Домашнее насилие. Фото: pixabay
Домашнее насилие. Фото: pixabay

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что среди 95 тыс. официально зарегистрированных в министерстве пострадавших от домашнего насилия, которые имеют официальный статус, 10 тыс. мужчин и 763 ребенка.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге в понедельник, передают Українськi Новини.

"Мы имеем негативную статистику, где среди 95 тыс. зарегистрированных в Министерстве социальной политики лиц, которые имеют статус пострадавших от домашнего насилия, из них 10 тыс. - это мужчины и 763 - это дети", - сказал замминистра.

Нежинский отметил, что по результатам обращений в call-центры Минсоцполитики, 81 ребенок помещен в учреждения социальной защиты детей, 76 детей помещены в учреждения охраны здоровья и 815 - получили помощь без помещения их в учреждения стационарного пребывания.

При этом в 2019 году 44 ребенка отобраны у родителей из-за судебной тяжбы родителей, а также подано более 59 исков о лишении родительских прав и вынесено 12 судебных решений о лишении родительских прав.

Как сообщали Українськi Новини, в Стамбуле создали из женских туфель инсталляцию, посвященную жертвам насилия

Ранее суд впервые притянул к уголовной ответственности за домашнее насилие мужчину, который избивал свою 80-летнюю мать. 

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