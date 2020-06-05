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05 июня 2020, пятница, 22:07 91
Политика 2020-06-05T22:07:22+03:00
Українські Новини
Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием

Зеленский сказал, когда внесет в Раду законопроект о борьбе с домашним насилием

Ольга Фандорина
Насилие, Домашнее насилие, Стамбульская конвенция, Владимир Зеленский
Насилие. Фото: pixabay
Насилие. Фото: pixabay

Пока из-за карантина число случаев бытового насилия в странах ЕС выросло на 30%, президент Владимир Зеленский ожидает от Министерства иностранных дел предложений по ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции).

Об этом говорится в его ответе на электронную петицию граждан, передают Українськi Новини.

Зеленский напомнил, что согласно законодательству Президент ведет переговоры и заключает международные договоры Украины, а предложения по ратификации подаются ему МИДом.

"Министерству иностранных дел Украины и Министерству социальной политики Украины предложено оперативно проработать указанный вопрос", - ответил он на просьбу о ратификации Стамбульской конвенции.

Зеленский добавил, что внесет законопроект о ратификации конвенции на рассмотрение парламента после получения предложений от МИДа.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2011 года Украина подписала Стамбульскую конвенцию.

В ноябре 2016 года экс-Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде ратифицировать ее.

Однако парламент вернул законопроект на доработку, поскольку посчитал, что некоторые нормы конвенции противоречат национальным духовным принципам. 11 января 2019 года вступил в силу закон об уголовной ответственности за домашнее насилие и принуждение к браку.

В Киеве возросло количество случаев домашнего насилия.

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