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21 сентября 2020, понедельник, 12:46 124
Общество 2020-09-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом - 275 новых случаев за сутки

В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом - 275 новых случаев за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 20 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 275 человек до 19 758, умерших - на 2 до 318.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Еще 275 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки, 2 человека умерли. Всего коронавирус забрал жизни 318 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758", - сказал он.

Заболели 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 10 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 5 до 17 лет. 

Среди заболевших 8 медиков.

За сутки были госпитализированы 36 человек, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 9 человек, всего коронавирус преодолели 5 868 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 74, Деснянском - 36 и Днепровском - 35 случаев.

Количество заболевших, которые лечатся в стационарах, составляет 1 010 человек (в том числе 30 детей).

189 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 293 - получают кислородную поддержку, 22 - подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщали Українськi Новини, за выходные коронавирус выявили у 148 правоохранителей МВД.

Также Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

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