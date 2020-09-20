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20 сентября 2020, воскресенье, 12:08 200 Инфографика
Общество 2020-09-20T12:08:11+03:00
Українські Новини
В Киеве уменьшилась заболеваемость коронавирусом: лидируют Дарницкий и Деснянский районы

В Киеве уменьшилась заболеваемость коронавирусом: лидируют Дарницкий и Деснянский районы

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 19 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 343 человек до 19 483 умерших - на 4 до 316.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 343 человека. Четверо больных умерли. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 316 киевлян. На сегодня в столице уже 19 483 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении. 

Заболели 181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет, 133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет, 17 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет. Заболели, в частности, 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 5859 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 58, в Деснянском - 57, в Оболонском районе - 52 случая.

Коронавирус в столице. Инфографика: Facebook/Кличко-мэр Коронавирус в столице. Инфографика: Facebook/Кличко-мэр

Как сообщали Українські Новини, Киев и 20 областей не готовы к ослаблению карантина.

Тем временем в Украине почти три тысячи случаев Covid-19 за сутки.

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