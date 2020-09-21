В Киевской области снова выросло количество новых случаев COVID-19. В каком районе болеют больше всего

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 20 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 136 человек до 7 880, умерших — не изменилось и составляет 159 человек.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В области 21 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 7 880 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 636 детей и у 908 медицинских работников. За сутки подтверждено 136 новых случаев коронавирусной болезни(COVID-19), в том числе у 14 детей в возрасте от 3 до 15 лет и у 122 взрослых", — сказано в нем.

13 заболевших были госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 123 человека находятся на амбулаторном лечении под наблюдением.

За весь период эпидемии было госпитализировано 1 105 больных, остальные 6 775 человек пребывали под наблюдением.

За сутки выздоровели 20 человек, всего выздоровели 4 968 граждан.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 159 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало", — говорится в сообщении.

20 сентября поступило 131 сообщение о подозрении на заболевание коронавирусом.

Всего медицинское наблюдение установлено над 21 088 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 133 человека до 7 744, умерших — на 2 до 159.

Всего накануне количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 675 до 178 353, количество умерших от заболевания - на 26 человек до 3 583 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания сократилось на 9,8%, новых летальных случаев - на 36,6%.

Кроме того, в этот день, 20 сентября, было проведено 19 788 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 17,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 2 400 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,2 раза меньше по сравнению с 19 сентября в то время, как Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц.

На фоне эпидемии с сегодняшнего дня, 21 сентября, в Украине в силу вступило обновленное карантинное зонирование.

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