В Украине вступило в силу обновленное эпидзонирование. Какие города попали в "красную" зону

Сегодня, 21 сентября, в Украине в силу вступило обновленное карантинное зонирование, которое приняла 18 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. Так, согласно обновленному зонированию, Киев остается в "оранжевой" зоне, а Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь переведены в "оранжевую" зону эпидемической опасности из "красной". "С 00:00 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в "оранжевой зоне", - написал он. К "красной" зоне отнесены: - город Чоп Закарпатской области; - Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; - город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области; - город Салават и Волочисский район Хмельницкой области; - город Канев Черкасской области; - Герцеивский и Кельменецкий районы Черновицкой области; - город Нежин и Носовский район Черниговской области. К "оранжевой" зоне: - Винница и Казатин Винницкой области; - город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области; - город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области; - город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области; - в Пологовский район Запорожской области; - Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; - город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области; - в Бродовский и Радеховский районы Львовской области; - город Вознесенск Николаевской области; - города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области; - города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области; - город Сумы Сумской области; - города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области; - города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области; - города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области; - город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области; - город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области; - Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области; - город Киев. К "желтой" зоне отнесены: - города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкой, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области; - города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области; - города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; - города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мижгирський, Мукачевский, Переченський, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области; - города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области; - города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломиевский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; - города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области; - города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области; - города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области; - города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области; - города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области; - город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; - города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; - города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачипиливський, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивський, Коломакский, Красноградский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области; - города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области; - города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области; - город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области; - города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районах Черниговской области. Все остальные населенные пункты и районы отнесены к "зеленой" зоне. Такое эпидемическое зонирование устанавливается на 14 дней. Как сообщали Українські Новини, в Украине почти три тысячи случаев Covid-19 за прошлые сутки: данные по областям. Также пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно.