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  • В Украине падает количество проведенных ПЦР-тестов и тестов на антитела
21 сентября 2020, понедельник, 10:41 18
Политика 2020-09-21T11:00:01+03:00
Українські Новини
В Украине падает количество проведенных ПЦР-тестов и тестов на антитела

В Украине падает количество проведенных ПЦР-тестов и тестов на антитела

Ольга Фандорина
тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус, ИФА-тесты

20 сентября было проведено 19 788 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 17,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 2 400 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,2 раза меньше по сравнению с 19 сентября в то время, как Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 22 188 тестирований, из них 19 788 методом ПЦР, а также 2 400 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 058 638 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 21 сентября поступило 2 641 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 242 579 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на COVID-19 частных лиц.

Тем временем, после рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать.

Украина находится на карантине 191-й день.

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