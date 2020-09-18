Дания ужесточает карантинные ограничения из-за COVID-19

В то время как власти Португалии распространили действие режима чрезвычайной ситуации на все регионы страны, новые и более жесткие ограничения вводят в Дании, где заметно ухудшилась ситуация с распространением коронавируса.

Об этом объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает норвежское издание VG.

С начала сентября в Дании стремительно вырос суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране подтвердили 454 случаев COVID-19.

"Корона снова захватила наше общество. Мы находимся в серьезной ситуации", — сказала Фредериксен.

По словам премьер-министра, уже к началу следующего дня территория Дании снова станет красной на туристических картах некоторых стран, так как правительство приняло решение ввести новые ограничения.

Так, учебные заведения продолжат работу в обычном режиме. Что касается заведений общественного питания, то они должны будут закрываться в 22:00.

Кроме того, вводиться запрет на собрания более 50 человек в одном месте. Также количество зрителей на спортивных мероприятиях не должно превышать 500 человек.

Правительство Дании также обратилось к населению с просьбой перейти на дистанционную работу везде, где это представляется возможным.

"Это приведет к разочарованию, и я это полностью понимаю. Но то, что мы делаем сейчас, мы делаем и во имя экономики", — отметила премьер-министр.

Согласно данным сервиса Worldometer, с начала пандемии в Дании было подтверждено 21 847 случаев заражения коронавирусом. Перебороть заболевание смогли 17 110 человек, еще 635 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, представители руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены ситуацией с коронавирусом в странах Европы и назвали "очень серьезными" темпы распространения болезни.

Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг, 17 сентября, заявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в стране из-за ситуации с COVID-19.

Также поступили и власти Румынии, которые на фоне роста заболевших коронавирусом продлили действие режима ЧС и запрет на въезд иностранцев.

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