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  • Причиняют боль, но они необходимы, — канцлер Австрии Курц объявил о новых ограничениях
17 сентября 2020, четверг, 23:30 281
Европа 2020-09-17T23:45:01+03:00
Українські Новини
Причиняют боль, но они необходимы, — канцлер Австрии Курц объявил о новых ограничениях

Причиняют боль, но они необходимы, — канцлер Австрии Курц объявил о новых ограничениях

Константин Долгий
Австрия, Европа, коронавирус в Европе, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Австрии
Коронавирус и Австрия. Фото: depositphotos.com
Коронавирус и Австрия. Фото: depositphotos.com

В то время как во Франции премьер-министра обвинили в провале борьбы с распространением коронавируса, Австрия вводит дополнительные ограничения на фоне роста числа заболевших коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Как сообщает агентство Reuters, об этом в четверг, 17 сентября, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передают Українські Новини.

Так, австрийское правительство постановило с 21 сентября ограничить количество людей, которые могут принимать участие в собраниях в закрытых помещениях, до 10.

Кроме того, заведения общественного питания будут обслуживать лишь сидящих клиентов. Также с понедельника к местам, где необходимо обязательное ношение защитных масок, добавятся рынки.

"Эти ограничения причиняют боль, но они необходимы, чтобы, надеюсь, предотвратить повторную изоляцию страны", — сказал канцлер.

Как сообщали Українські Новини, на фоне стремительно роста числа заболевших коронавирусом, в пятницу, 11 сентября, правительство Австрии обязало население носить защитные маски во всех общественных местах.

Также сообщалось, что Австрия и Чехия объявили о начале второй волны коронавируса, о чем свидетельствует увеличение прироста новых случаев заражения.

Кроме того, представители Всемирной организации здравоохранения назвали "очень серьезными" темп распространения коронавируса странами Европы.

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