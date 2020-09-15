Португалия распространила режим ЧС на всю территорию страны

В то время как на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Израиле ввели полный локдаун, в Португалии было принято вновь ввести режим чрезвычайной ситуации и более жесткие ограничения на всей территории страны.

Об этом передают Українські Новини, cо ссылкой на сообщение португальского телеканала RTP Internacional.

Со вторника, 15 сентября, действие режима чрезвычайной ситуации распространяется на все регионы Португалии. Ранее он действовал в Лиссабоне и окрестностях столицы.

Режим ЧС предусматривает запрет на сбор группами более 10 человек, если только они не члены одной семьи. Кроме того во всех заведениях общественного питания разрешено принимать не более 4 посетителей за одним столиком.

В рамках новых запретов ограничена работа объектов торговли — с 10:00 до 20:00. Тем не менее это время может быть продлено до 23:00 в зависимости от решения властей каждого региона Португалии.

Дополнительные ограничения и запреты были также введены для Лиссабона и Порту, которые демонстрируют повышенный риск заболеваемости коронавирусом. Речь идет о переводе на удаленную работу, смещении рабочих смен и разном времени обеда и рабочих перерывов.

По состоянию на 15 сентября, в Португалии выявлено 65 021 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки подтверждено 425 новых случаев.

Всего с начала пандемии вылечиться от COVID-19 смогли 44 362 человека, погибли — 1 875 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее две европейские страны объявили о начале второй волны коронавируса, о чем свидетельствую ежесуточные показатели прироста зараженных. Речь идет о Чехии и Австрии.

Также, в Австрии правительство обязало население носить маски на улице и в общественных местах.

Кроме того, Румыния продлила еще на месяц режим чрезвычайной ситуации. Кроме ограничений, которые затронут граждан страны, данный режим вводит запрет для всех иностранцев въезжать на территорию Румынии.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости