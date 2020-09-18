подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • МИД Франции упростил процедуру получения виз одной группе иностранных граждан
18 сентября 2020, пятница, 19:02 44
Европа 2020-09-18T19:02:11+03:00
Українські Новини
МИД Франции упростил процедуру получения виз одной группе иностранных граждан

МИД Франции упростил процедуру получения виз одной группе иностранных граждан

Константин Долгий
Франция, Европа, Визы для иностранцев, коронавирус в Европе, Коронавирус во Франции, Пандемия коронавируса, Закрытие границ
Флаг Франции. Фото: depositphotos.com
Флаг Франции. Фото: depositphotos.com

В то время как Дания ужесточила карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса, в министерстве иностранных дел Франции упростили процедуру получения виз для тех иностранцев, которые состоят в отношениях с французами.

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 18 сентября, сообщило французское издание Le Monde.

В конце лета правительство Франции позволила разлученным карантином и пандемией парам снова объединиться, однако для этого возлюбленным необходимо было доказать действительно отношений. Тогда от иностранцев требовали доказательства длительность отношений и совершенных поездок на территорию Франции.

Сейчас во французском МИДе решили отказаться от подобной процедуры. Причиной этому могла послужить развернутая в социальных сетях акция "Любовь — это не туризм" (Love is not tourism). Учатниками акции стали пары, которых коронавирус разделил более чем на полгода.

На сайте движения участники обратились к властям Франции с просьбой обеспечить дебюрократизированное и безопасное воссоединение пар, отношения которых складываются на расстоянии.

Участники "Любовь — это не туризм" обратили внимание на то, что они готовы самостоятельно оплатить проведение теста на коронавирус и провести двухнедельную изоляцию лишь бы снова увидеть своих возлюбленных.

В качестве примера они приводят Нидерланды, Норвегию и ряд других стран, где несмотря на карантинные ограничения неженатые партнеры имеют возможность посещать близких им людей.

Как сообщали Українські Новини, группа переболевших коронавирусом французов и их родственники подали в суд на премьер-министра Франции Жана Кастекса. Чиновника обвиняют в провальной борьбе с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что власти Австрии, где ранее заявили о начале второй волны коронавируса, из-за стремительно ухудшающейся ситуации с распространением вируса ввели более жесткие ограничения.

Больше новостей о: Франция Европа Визы для иностранцев коронавирус в Европе Коронавирус во Франции Пандемия коронавируса Закрытие границ

Дания ужесточает карантинные ограничения из-за COV...
Во Франции жертвы коронавируса подали в суд на пре...
Франция впервые пересекла порог в 10 тысяч заражен...
Причиняют боль, но они необходимы, — канцлер Австр...
Хасиды ушли из "Новых Яриловичей" на границе с Беларусью, оставив кучи мусора
В Киеве почти три сотни новых случаев коронавируса: данные по районам
Новости
К адвокатам начали открыто относиться как к помехе для вынесения обвинительных приговоров, - Председатель НААУ Изовитова 19:23
Гривна с понедельника снова возвращается к падению. Официальный курс нацвалюты 19:03
МИД Франции упростил процедуру получения виз одной группе иностранных граждан 19:02
Все кандидаты от "Евросолидарности" в Киевсовет - профессионалы с опытом управленческой работы, - Владимир Прокопив 18:53
Курс гривны на межбанке снова снизился на 5 копеек 18:33
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
больше новостей
Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok