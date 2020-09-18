МИД Франции упростил процедуру получения виз одной группе иностранных граждан

В то время как Дания ужесточила карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса, в министерстве иностранных дел Франции упростили процедуру получения виз для тех иностранцев, которые состоят в отношениях с французами.

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 18 сентября, сообщило французское издание Le Monde.

В конце лета правительство Франции позволила разлученным карантином и пандемией парам снова объединиться, однако для этого возлюбленным необходимо было доказать действительно отношений. Тогда от иностранцев требовали доказательства длительность отношений и совершенных поездок на территорию Франции.

Сейчас во французском МИДе решили отказаться от подобной процедуры. Причиной этому могла послужить развернутая в социальных сетях акция "Любовь — это не туризм" (Love is not tourism). Учатниками акции стали пары, которых коронавирус разделил более чем на полгода.

На сайте движения участники обратились к властям Франции с просьбой обеспечить дебюрократизированное и безопасное воссоединение пар, отношения которых складываются на расстоянии.

Участники "Любовь — это не туризм" обратили внимание на то, что они готовы самостоятельно оплатить проведение теста на коронавирус и провести двухнедельную изоляцию лишь бы снова увидеть своих возлюбленных.

В качестве примера они приводят Нидерланды, Норвегию и ряд других стран, где несмотря на карантинные ограничения неженатые партнеры имеют возможность посещать близких им людей.

Как сообщали Українські Новини, группа переболевших коронавирусом французов и их родственники подали в суд на премьер-министра Франции Жана Кастекса. Чиновника обвиняют в провальной борьбе с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что власти Австрии, где ранее заявили о начале второй волны коронавируса, из-за стремительно ухудшающейся ситуации с распространением вируса ввели более жесткие ограничения.

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