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18 сентября 2020, пятница, 10:51 9
Экономика 2020-09-18T10:51:25+03:00
Українські Новини
Рубль перед выходными снова обвалился. Курс российской нацвалюты на 18 сентября

Рубль перед выходными снова обвалился. Курс российской нацвалюты на 18 сентября

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В пятницу, 18 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 17 сентября, повысился на 1 копейку и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля упал на 5 копеек и составляет 3,82 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 18 сентября:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,9885 28,2189 32,8597 33,3732 3,34 3,82
Максимальный 28,1000 28,3000 33,1500 33,6500 3,70 4,00
Минимальный 27,7500 28,1130 32,5000 33,1700 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 сентября на 4,39 коп. до 28,2189 UAH/USD, курс покупки повысился на 5,81 коп. до 27,9885 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 сентября, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD после того, как нацвалюта несколько недель дешевела.

Также по мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, девальвация гривны окажет положительное влияние на государственный бюджет.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 5 коп. в четверг снизился на 7 коп. до 28,13 UAH/USD.

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