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21 сентября 2020, понедельник, 10:25 134
Происшествия 2020-09-21T10:30:01+03:00
Українські Новини
Дарницкой район Киева заволокло дымом. Пожар с мусорного полигона перешел на торфяники

Дарницкой район Киева заволокло дымом. Пожар с мусорного полигона перешел на торфяники

Кира Молчанова
Киев, Пожар, Дарницкий район, ГСЧС, Пожар в Киеве, Пожар на свалке
Пожар на свалке в Киеве. Фото: пресс-служба ГСЧС
Пожар на свалке в Киеве. Фото: пресс-служба ГСЧС

В Киеве продолжается пожар на мусорном полигоне в Дарницком районе, и огонь уже перешел на торфяники на фоне того, что почти во всех областях Украины сегодня объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 08:00 21 сентября, из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перебросился на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники", - сообщили в ГСЧС.

Пожар тушат 4 автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 человека спасателей.

Также сообщается, что о пожаре стало известно в 12:45 в воскресенье, 20 сентября. На месте стало понятно, что горит уже 500 кв. метров мусорного полигона. В 17:00 пожар удалось локализировать, но огонь разгорелся снова.

Как сообщали Українські Новини, на минувшей неделе под Киевом горел военный полиогн. Его удалось потушить силами военных и спасателей.

Кроме того, пожар с черным дымом был в Киевской области недалеко от одной из АЗС.

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