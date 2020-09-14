подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 17:44 19
Происшествия 2020-09-14T18:00:01+03:00
Українські Новини
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар недалеко от АЗС. Оттуда валит черный дым

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар недалеко от АЗС. Оттуда валит черный дым

Кира Молчанова
Киев, Пожар, Киевская область, АЗС

После того, как в Харьковской и Луганской областях потушили масштабные пожары в лесу и степи, под Киевом близи села Вита Почтовая Киево-Святошинского района вспыхнул сильный пожар недалеко от автозаправочной станции.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev в Facebook.

Что именно горит – пока неизвестно. Но с места происшествия идут клубы черного дыма. Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевской области горел заповедник "Еланецкая степь". Пожар уже удалось ликвидировать.

Пожар, который вспыхнул в деревянной Свято-Петропавловской церкви в городе Лиман Донецкой области удалось потушить. Деревянное старинное строение сгорело не полностью.

На выходных пожар был и в столице: в одной из квартир в Деснянском районе произошло возгорание: дымом заволокло весь подъезд, и часть жильцов пришлось эвакуировать через окна. В дыму погибла пожилая жительница дома. Причины происшествия устанавливается, но известно, что в квартире, с которой начался пожар, жил человек с психическими отклонениями.

Больше новостей о: Киев Пожар Киевская область АЗС

Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела мног...
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" расск...
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с на...
В Киевской области немного снизилась заболеваемост...
Детей не брать, голосовать своей ручкой: Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах
Курс валют на вторник: Нацбанк поднял доллар выше отметки в 28 гривен
Новости
Бюджет-2021 должен быть бюджетом социальной справедливости и развития, – Бойко 18:00
В УПЦ КП рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Филарета 17:48
Пожар под Киевом. Скриншот видео
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар недалеко от АЗС. Оттуда валит черный дым 17:44
В почти 50 учебных заведениях Черкасской области выявили заражение коронавирусом 17:34
Шабунина вызвали в Печерский райсуд Киева по обвинению в коррупции, – Портнов 17:27
больше новостей
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
COVID-19 забрал жизнь главного педиатра Львова 16:03
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
В "Укрзализнице" вместо ремонта поезда закупили лимузины, - Лещенко 13:11
больше новостей
В Киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok