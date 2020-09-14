Под Киевом вспыхнул масштабный пожар недалеко от АЗС. Оттуда валит черный дым

После того, как в Харьковской и Луганской областях потушили масштабные пожары в лесу и степи, под Киевом близи села Вита Почтовая Киево-Святошинского района вспыхнул сильный пожар недалеко от автозаправочной станции.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev в Facebook.

Что именно горит – пока неизвестно. Но с места происшествия идут клубы черного дыма. Подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевской области горел заповедник "Еланецкая степь". Пожар уже удалось ликвидировать.

Пожар, который вспыхнул в деревянной Свято-Петропавловской церкви в городе Лиман Донецкой области удалось потушить. Деревянное старинное строение сгорело не полностью.

На выходных пожар был и в столице: в одной из квартир в Деснянском районе произошло возгорание: дымом заволокло весь подъезд, и часть жильцов пришлось эвакуировать через окна. В дыму погибла пожилая жительница дома. Причины происшествия устанавливается, но известно, что в квартире, с которой начался пожар, жил человек с психическими отклонениями.

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