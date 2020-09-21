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21 вересня 2020, понеділок, 10:25 11
Події 2020-09-21T11:45:02+03:00
Українські Новини
Дарницький район Києва в диму. Пожежа зі сміттєвого полігону перейшла на торфовища

Дарницький район Києва в диму. Пожежа зі сміттєвого полігону перейшла на торфовища

Кира Молчанова
Пожежа в Києві, дим в Києві, пожежа на Дарниці
Пожежа на звалищі в Києві. Фото: пресслужба ДСНС
Пожежа на звалищі в Києві. Фото: пресслужба ДСНС

У той час, як майже у всіх областях України сьогодні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку, у Києві триває пожежа на сміттєвому полігоні в Дарницькому районі, і вогонь вже перейшов на торфовища.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 08:00 21 вересня, через пожежу на звалищі в Дарницькому районі, в деяких районах міста спостерігається значне задимлення, тому що пожежа частково перекинулася на торфовища. Зараз відкритого вогню немає. Триває гасіння окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки", - повідомили в ДСНС.

Пожежу гасять 4 автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 людини рятувальників.

Також повідомляється, що про пожежу стало відомо о 12:45 в неділю, 20 вересня. На місці стало зрозуміло, що горить вже 500 кв. метрів сміттєвого полігону. О 17:00 пожежу вдалося локалізувати, але вогонь розгорівся знову.

Як повідомляли Українські Новини, минулого тижня під Києвом горів військовий поліогн. Його вдалося загасити силами військових і рятувальників.

Крім того, пожежа з чорним димом був в Київській області недалеко від однієї з АЗС.

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