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21 сентября 2020, понедельник, 10:06 512
Силовые структуры 2020-09-21T11:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция занялась взрывом на пивзаводе Киева

Полиция занялась взрывом на пивзаводе Киева

Ольга Фандорина
Взрыв, взрыв на заводе, Пивзавод, Взрыв на предприятии
Взрыв на пивзаводе в Киеве. Фото: Facebook/Евгений Шевченко
Взрыв на пивзаводе в Киеве. Фото: Facebook/Евгений Шевченко

Полиция открыла уголовное дело из-за взрыва на предприятии пивоварения в Киеве. Дело открыто по статье о нарушениях правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 20 сентября, в Киеве произошел взрыв на одном из пивных заводов. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Ранее в Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна для перевозки газа, в результате чего погиб один человек и еще одного доставили в больницу.

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