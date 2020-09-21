Полиция занялась взрывом на пивзаводе Киева

Полиция открыла уголовное дело из-за взрыва на предприятии пивоварения в Киеве. Дело открыто по статье о нарушениях правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 20 сентября, в Киеве произошел взрыв на одном из пивных заводов. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Ранее в Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна для перевозки газа, в результате чего погиб один человек и еще одного доставили в больницу.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости