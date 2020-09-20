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20 сентября 2020, воскресенье, 23:31 1529
Общество 2020-09-20T23:37:22+03:00
Українські Новини
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве

Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве

Елена Новикова
Взрыв в Киеве, Carlsberg Ukraine, взрыв на заводе, Взрыв на пивзаводе
Взрыв на пивзаводе в Киеве. Фото: Facebook/Евгений Шевченко
Взрыв на пивзаводе в Киеве. Фото: Facebook/Евгений Шевченко

В воскресенье, 20 сентября, в Киеве произошел взрыв на одном из пивных заводов. По предварительной версии, взорвался газовый баллон. Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор компании "Carlsberg Ukraine" Евгений Шевченко.

"Интернет начали заполнять новости про взрыв на нашем киевском заводе. Это правда, взрыв произошел около 16.00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не потребовалась. Крыша очистных сооружений повреждена - сегодня всем нам очень повезло, что отделались так легко", - написал он.

Евгений Шевченко добавил, что по предварительной версии произшел взрыв газового баллона вследствие нарушения работниками подрядчика техники безопасности при проведении сварочных работ.

На данный момент ведется расследование случившегося.

Как сообщали Українські Новини, 17 сентября в центре Киева произошел взрыв в ресторане "Канапа".

Ранее Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна для перевозки газа, в результате чего погиб один человек и еще одного доставили в больницу.

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