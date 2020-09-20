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20 сентября 2020, воскресенье, 18:23 171
Происшествия 2020-09-20T18:23:08+03:00
Українські Новини
В Киеве произошел взрыв на пивзаводе. Пострадали 2 человека

В Киеве произошел взрыв на пивзаводе. Пострадали 2 человека

Александр Савич
Киев, Взрыв, Завод, Carlsberg Ukraine
Последствия взрыва на заводе Carlsberg Ukraine в Киеве. Фото: facebook/ Вартові еспресо
Последствия взрыва на заводе Carlsberg Ukraine в Киеве. Фото: facebook/ Вартові еспресо

Вслед за пожаром на мусорной свалке в Киеве, стало известно, что в Киеве на одном из пивных заводов произошел взрыв, в результате которого пострадали 2 человека. Об этом сообщает Нацполиция.

Взрыв произошел на заводе Carlsberg Ukraine.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства и причины этого события.

"В полицию Киева в 16 часов поступило сообщение о том, что на предприятии по улице Пироговской путь произошел взрыв. На место немедленно отправились экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб и ведомств", – сообщают в Нацполиции.

По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения.

Как сообщали Українські новини, в центре Киева произошел взрыв в ресторане "Канапа".

Также в Киеве взорвалась автоцистерна, в результате чего погиб человек.

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