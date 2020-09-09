В Киеве взорвалась цистерна для перевозки газа. Один человек погиб, второй в больнице

В Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна для перевозки газа, в результате чего погиб один человек и еще одного доставили в больницу.

Об этом рассказали в пресс-службе Киева.

О взрыве стало известно в 9:32, когда в дежурную часть полиции поступило сообщение о взрыве на одном из предприятия, которое находится на улице Вискозной. Взорвалась автоцистерна, в результате чего погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельство случившегося. Позже будет дана правовая квалификация инцидента.

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