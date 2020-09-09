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  • В Киеве взорвалась цистерна для перевозки газа. Один человек погиб, второй в больнице
09 сентября 2020, среда, 15:59 3019
Происшествия 2020-09-09T16:00:49+03:00
Українські Новини
В Киеве взорвалась цистерна для перевозки газа. Один человек погиб, второй в больнице

В Киеве взорвалась цистерна для перевозки газа. Один человек погиб, второй в больнице

Кира Молчанова
Киев, Взрыв, Автоцистерна, Сварка
Взрыв цистерны в Киеве. Фото: пресс-служба Национальной полиции
Взрыв цистерны в Киеве. Фото: пресс-служба Национальной полиции

В Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна для перевозки газа, в результате чего погиб один человек и еще одного доставили в больницу.

Об этом рассказали в пресс-службе Киева.

О взрыве стало известно в 9:32, когда в дежурную часть полиции поступило сообщение о взрыве на одном из предприятия, которое находится на улице Вискозной. Взорвалась автоцистерна, в результате чего погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельство случившегося. Позже будет дана правовая квалификация инцидента.

Как сообщали Українські Новини, 31 августа на перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской под поездом с нефтепродуктами взорвались железнодорожные пути. Тогда никто не пострадал.

27 августа в одесском микрорайоне Шкодова Гора произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. Тогда тоже никто не пострадал.

В Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

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