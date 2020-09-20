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  • Без внесения Радой изменений в постановление о выборах Россия заблокирует работу ТКГ, – Кравчук
20 сентября 2020, воскресенье, 16:06 464
Политика 2020-09-20T16:30:03+03:00
Українські Новини
Без внесения Радой изменений в постановление о выборах Россия заблокирует работу ТКГ, – Кравчук

Без внесения Радой изменений в постановление о выборах Россия заблокирует работу ТКГ, – Кравчук

Александр Савич
Россия, Леонид Кравчук, Трехсторонняя контактная группа, ТКГ, Выборы в Украине
Леонид Кравчук заявил, что без внесения Верховной Радой изменений в постановление о выборах Россия заблокирует работу ТКГ
Леонид Кравчук заявил, что без внесения Верховной Радой изменений в постановление о выборах Россия заблокирует работу ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) Леонид Кравчук заявляет, что без внесения Верховной Радой изменений в постановление о выборах Россия заблокирует работу ТКГ, в то время как Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что Украина не обещала вносить в постановление о местных выборах изменения.

Об этом он сказал в ходе интервью изданию "Страна.ua", передают Українські Новини.

По словам Кравчука, он обратился к парламенту с письмом, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о соответствии постановления Верховной Рады Украины о проведении местных выборов "минским соглашениям" от февраля 2015 года.

Он добавил, что также обсуждался вопрос обмена пленными, и украинская сторона попросила ОРДЛО подать свой список.

Однако они заявили, что список подавать не будут, пока Рада не отменит или уточнит постановление о проведении местных выборов.

"Это значит, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Верховной Рады о проведении выборов в соответствие с международными документами, что бы мы не говорили, Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от "минских соглашений", – сказал Кравчук.

Как сообщали Українські новини, Кравчуку понравилась идея о переносе переговоров из Минска в Вену.

Также ранее Кравчук требовал от отдельных районов Донецкой и Луганской областей обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к удерживаемым лицам.

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