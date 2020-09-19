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19 сентября 2020, суббота, 22:33 681
Внешняя политика 2020-09-19T23:15:01+03:00
Українські Новини
Минские переговоры могут стать Венскими: Кравчуку понравилась идея канцлера Австрии о переносе ТКГ

Минские переговоры могут стать Венскими: Кравчуку понравилась идея канцлера Австрии о переносе ТКГ

Надежда Комендантова
Австрия, Леонид Кравчук, минские переговоры, ТКГ, перенос переговоров ТКГ
ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кравчук считает хорошим предложение канцлера Австрии Себастьяна Курца о переносе переговоров ТКГ из Минска в Вену, хотя несмотря на ситуацию в Беларуси Зеленский не видит повода сменить место встречи ТКГ.

Об этом он сказал в ходе интервью изданию "Страна.ua", передают Українські Новини.

"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протест будет продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно", - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что решение о переносе будет принимать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - как модератор и соответственно и решение будут принимать на международном уровне.

Как сообщали Українські Новини, Кравчук требует от ОРДЛО обеспечить Красному Кресту доступ к пленным украинцам.

Тажке ТКГ в ходе очередного заседания обсудила вопросы подготовки к следующему этапу освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что выборы на Донбассе провести невозможно.

 

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