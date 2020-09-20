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  • Без внесення Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ, – Кравчук
20 вересня 2020, неділя, 16:06 6
Політика 2020-09-20T18:00:02+03:00
Українські Новини
Без внесення Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ, – Кравчук

Без внесення Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ, – Кравчук

Александр Савич
Росія, ТКГ, Трьохстороння контактна група, Леонід Кравчук
Леонід Кравчук заявив, що без внесення Верховною Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ
Леонід Кравчук заявив, що без внесення Верховною Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кравчук заявляє, що без внесення Верховною Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ, в той час як Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна не обіцяла вносити до постанови про місцеві вибори зміни. Про це він сказав в ході інтерв'ю виданню "Страна.ua", передають Українські Новіні.

За словами Кравчука, він звернувся до парламенту з листом, щоб депутати розглянули питання про відповідність постанови Верховної Ради України про проведення місцевих виборів "мінським угодами" від лютого 2015 року.

Він додав, що також обговорювалося питання обміну полоненими, і українська сторона попросила ОРДЛО подати свій спісок. Однак вони заявили, що список не подаватимуть , поки Рада не скасує або уточнить постанову про проведення місцевих виборів.

"Це означає, що питання обміну полоненими вже заблоковано. Якщо ми не наведемо постанову Верховної Ради про проведення виборів у відповідність з міжнародними документами, що б ми не говорили, Росія і ОРДЛО не погодяться з цим. Вони заявляють, що ми відмовляємося від "мінських угод", - сказав Кравчук.

Як повідомляли Українські новини, Кравчуку сподобалася ідея про перенесення переговорів з Мінська до Відня.

Також раніше Кравчук вимагав від окремих районів Донецької та Луганської областей забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) доступ до утримуваних осіб.

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