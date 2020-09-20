Без внесення Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ, – Кравчук

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кравчук заявляє, що без внесення Верховною Радою змін до постанови про вибори Росія заблокує роботу ТКГ, в той час як Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна не обіцяла вносити до постанови про місцеві вибори зміни. Про це він сказав в ході інтерв'ю виданню "Страна.ua", передають Українські Новіні. За словами Кравчука, він звернувся до парламенту з листом, щоб депутати розглянули питання про відповідність постанови Верховної Ради України про проведення місцевих виборів "мінським угодами" від лютого 2015 року. Він додав, що також обговорювалося питання обміну полоненими, і українська сторона попросила ОРДЛО подати свій спісок. Однак вони заявили, що список не подаватимуть , поки Рада не скасує або уточнить постанову про проведення місцевих виборів. "Це означає, що питання обміну полоненими вже заблоковано. Якщо ми не наведемо постанову Верховної Ради про проведення виборів у відповідність з міжнародними документами, що б ми не говорили, Росія і ОРДЛО не погодяться з цим. Вони заявляють, що ми відмовляємося від "мінських угод", - сказав Кравчук. Як повідомляли Українські новини, Кравчуку сподобалася ідея про перенесення переговорів з Мінська до Відня. Також раніше Кравчук вимагав від окремих районів Донецької та Луганської областей забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) доступ до утримуваних осіб.