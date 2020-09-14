Украина не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах, — Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100", отрицает, что на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) украинская сторона взяла обязательство пересмотреть постановление Верховной Рады о местных выборах в части их проведения на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина" 13 сентября, передают Українськi Новини.

"Никаких обязательств от украинской стороны относительно пересмотра постановления Верховной Рады не было. Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента. Мы только проинформировали коллег по "нормандской встрече", что депутатом от "Слуги народа" зарегистрировано еще 28 июля постановление об изменениях. Это постановление сегодня есть и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба как юридического документа", - сказал он.

По словам Ермака, на встрече была достигнута договоренность, что до конца сентября будет открыт доступ на неподконтрольную территорию Донбасса Международному комитету красного креста, отсутствие которого ранее тормозило процесс обмена удерживаемыми лицами.

Руководитель Офиса ожидает, что конкретные даты обмена начнут обсуждаться уже с этой недели.

На данный момент, по его словам, в списки на обмен с каждой стороны включено около 100 челочек.

Как сообщали Українськi Новини, ранее по результатам встречи советников "нормандского формата" заместитель руководителя Администрации Президента России Владимира Путина Дмитрий Козак заявил о достижении договоренности, что украинский парламент пересмотрит постановление о местных выборах в части Донбасса.

Ранее Путин назвал постановление Рады о местных выборах противоречащим "минским договоренностям".

Данным постановлением выборы назначены на 25 октября на подконтрольной Украине территории, а на остальной территории Донбасса невозможны до передачи Украине контроля над границей.

9 августа на своем первом заседании в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе глава украинской делегации Леонид Кравчук проинформировал участников о направлении обращения в Раду с просьбой рассмотреть вопрос соответствия "минским договоренностям" постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Парламент пока не рассматривал это обращение.

Тем временем, с 0:00 27 июля вступила в силу договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, достигнутая на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) 22 июля.

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