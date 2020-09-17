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17 сентября 2020, четверг, 23:59 922
Внешняя политика 2020-09-18T00:00:39+03:00
Українські Новини
Кравчук требует от ОРДЛО обеспечить Красному Кресту доступ к пленным украинцам

Кравчук требует от ОРДЛО обеспечить Красному Кресту доступ к пленным украинцам

Елена Новикова
Леонид Кравчук, Пленные, Донбасс, Красный крест, ОРДЛО, ТКГ
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук

Первый Президент (1991-1994) и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кравчук, которого назначили на должность 30 июля, требует от отдельных районов Донецкой и Луганской областей обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к удерживаемым лицам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица... Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", - сказал Кравчук.

Он добавил, что договоренности лидеров стран "нормандского формата", достигнутые в Париже, по обеспечению полного и безусловного доступа МККК к удерживаемым лицам выполняются только Украиной.

"...Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине", - добавлено в сообщении.

Кравчук, в частности сообщил, что 12 декабря 2019 года парламент внес изменения в закон "О предварительном заключении" с целью обеспечения беспрепятственного доступа представителей комитета к лицам, находящимся под стражей.

"Украина глубоко благодарна комитету и ОБСЕ, в частности главе делегации Международного комитета Красного Креста в Украине госпоже Флоранс Жиллетт, а также координатору рабочей группы по гуманитарным вопросам в ТКГ послу Тони Фришу, за последовательную поддержку справедливых требований украинской стороны...", - добавил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен, среди прочего, к секретной донецкой тюрьме "Изоляция", известной благодаря пыткам украинцев и нечеловеческим условиям содержания.

Как сообщали Українськi Новини, Ермак заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100".

Ране Дмитрий Разумков заявил, что выборы на Донбассе провести невозможно.

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