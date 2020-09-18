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18 сентября 2020, пятница, 14:50 18
Силовые структуры 2020-09-18T14:50:44+03:00
Українські Новини
Хасиды пытались прорваться в Украину через Венгрию. Их задержали пограничники

Хасиды пытались прорваться в Украину через Венгрию. Их задержали пограничники

Надежда Комендантова
Пограничники, Госпогранслужба, Хасиды, Задержание, Рош Ха-Шана, Хасиды в Украине

В то время, как около 1 тыс. хасидов продолжают находиться в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области на границе с Беларусью и надеются попасть в Украину, пограничники задержали 7 хасидов в Закарпатской области, 1 - во Львовской при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Сегодня ночью оперативники Мукачевского пограничного отряда вовремя пресекли попытку незаконного пересечения границы и, организовав взаимодействие с Нацполицией, вскоре остановили транспортное средство "Мерседес". На нем двое граждан Украины перевозили от госграницы 7 паломников-хасидов. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии", - сказано в нем.

На данный момент задержанные находятся в подразделении полиции, где проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

По данному факту пограничники уже направили сообщение для внесения в Единый реестр досудебного расследования по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), наказанием за которое предусмотрено лишение свободы на срок до 9 лет.

О задержании также проинформирована смежная сторона.

Кроме того, в Львовской области в пункте пропуска "Краковец" был разоблачен иностранец-паломник, который выдал себя за украинца.

Он также направлялся в Украину ночью, на контроле предоставив паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит.

На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви.

Мужчина получил запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

Через государственную границу его не пропустили, а паспорт гражданина Украины для выезда за границу у него изъяли.

Кроме этого, по информации румынских пограничников, вчера ими были пресечены 2 попытки нарушения границы.

В целом они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, празднование Рош ха-Шана пройдет 18-20 сентября, в Умани находится около 2 тыс. хасидов.

В этом году Украина решила ограничить доступ паломников хасидов в Умань из-за пандемии коронавируса, однако группа хасидов уже несколько дней пытается попасть в Украину с территории Беларуси.

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