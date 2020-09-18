Ермак отрицает тайное соглашение с правительством России

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отрицает слова своего предшественника Андрея Богдана о наличии тайного соглашения с Россией, состоящего из 12-13 пунктов.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Это уже из сферы конспирологии. А конспирология всегда дает идеи о каких-то тайных договоренностях. Могу сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с РФ нет и не может быть по сути. Его (соглашения) просто не может существовать в теории", - сказал Ермак.

Он также заявил, что не смотрел соответствующее интервью Богдана, поскольку не имеет столько свободного времени.

Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Ермака вместо Богдана.

Также Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины.

Кроме того, самое большое влияние на Зеленского, по мнению Богдана, оказывает жена Елена и ресторатор Тищенка, а также что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

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